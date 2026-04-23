Il governo ha dichiarato che non si escludono misure aggiuntive riguardanti lo scostamento di bilancio, mentre si chiede all'Unione Europea di assumersi maggiori responsabilità nella gestione della crisi energetica. La Commissione europea ha adottato recentemente un piano sull’energia, considerato un passo in avanti, ma si ritiene che siano necessari ulteriori interventi decisi per affrontare la situazione. La discussione si concentra ora sulla possibilità di adottare ulteriori misure di sostegno, con un'attenzione particolare alle dinamiche europee.

Sulla crisi energetica «penso che l'Europa deve essere più coraggiosa. Apprezzo quello che è stato fatto dalla Commissione con il piano sull'energia, è un passo in avanti ma non sufficiente». Lo ha detto Giorgia Meloni nel doorstep prima della cena dei leader Ue. Uno scostamento di bilancio? «Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla». «I conti sono in ordine, nessuno oggi può dire che l'Italia non abbia i conti in ordine. Pesa il disordine del passato, qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo ha dovuto pagare per 5 anni», ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. L'Ue sia più coraggiosa sulla crisi energetica»

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