C' è l' ombra della criminalità organizzata decadono finanziamenti per società casertana

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso di una società con sede a Caserta, che contestava la revoca delle agevolazioni pubbliche concesse tramite il fondo di garanzia per i territori colpiti dal sisma del 2016. La decisione riguarda quindi la revoca dei finanziamenti e coinvolge direttamente l’azienda coinvolta. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sulla presenza della criminalità organizzata nella zona.

Il giudice respinge il ricorso di una società locale contro la revoca di agevolazioni pubbliche. E' una ditta coinvolta in indagini antimafia. Mentre la cartella di pagamento viene rinviata al Giudice Ordinario Il provvedimento di revoca, notificato l'8 marzo 2022, era stato disposto a seguito di un'informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino, che segnalava possibili collegamenti della società con la criminalità organizzata. La società contestava l'interdittiva sostenendo che fosse basata su vicende giudiziarie di tipo amministrativo, senza reale rilievo per il giudizio di permeabilità mafiosa.

