Crespi d’Adda anche nelle festività di primavera visite al villaggio operaio Unesco

Durante le festività di primavera, Crespi d’Adda, sito riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ha visto numerosi visitatori esplorare il villaggio operaio. Le visite guidate, organizzate in questo periodo, permettono ai visitatori di scoprire gli edifici storici e le caratteristiche architettoniche del complesso. La visita include anche l’analisi degli spazi pubblici e delle abitazioni, offrendo un’occasione per conoscere la storia del luogo.

Crespi d’Adda apre le sue porte ad un’esperienza unica tra passato e futuro. Con le visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda – che dal 2017 cura l’offerta turistica e culturale del sito in convenzione con il Comune di Capriate San Gervasio (Bg) – è possibile trascorrere piacevoli giornate nel celebre villaggio operaio tra Bergamo e Milano, da trent’anni Patrimonio UNESCO dell’Umanità, tutt’ora ancora abitato. Nato per gli operai e le maestranze del grande cotonificio fondato da Cristoforo Crespi a fine Ottocento tra il fiume Adda e il Brembo, Crespi d’Adda è un luogo straordinario, testimone di una stagione industriale e sociale unica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda da domani riapre alle visite guidateIn cima alle classifiche dei siti industriali più visitati in Italia, il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, inserito nella World Heritage List...

Leggi anche: Crespi d’Adda apre la stagione delle visite: il villaggio operaio si racconta

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: I volti dei luoghi ieri e oggi. La Sesto delle fabbriche e il villaggio Crespi d’Adda. Due centri operai fratelli; Villa Paradiso Alps Open: dominio di Vandermoten; Le sette meraviglie della Lombardia: curiosità e ultime novità; Club del Libro a Loano, in biblioteca incontro dedicato a Al di qua del fiume di Alessandra Selmi.

Crespi d’Adda, anche nelle festività di primavera visite al villaggio operaio UnescoDalla primavera nuove visite guidate, realtà aumentata e percorsi per famiglie per scoprire il celebre villaggio operaio patrimonio dell’Umanità. Nelle festività un tour speciale a tutti i luoghi di ... bergamonews.it

Crespi d'Adda, al Villaggio operaio un nuovo tour guidato in realtà aumentata che permette un viaggio immersivo nel tempoCome si svolgeva una giornata di lavoro in un cotonificio ottocentesco? Per scoprire il tempo scandito dai rumorosi telai della fabbrica, ma anche la vita del borgo operaio, gli hobby del dopolavoro, ... milano.corriere.it

Paola Crespi invita a scegliere la medicina estetica con consapevolezza e affidarsi a professionisti seri. facebook