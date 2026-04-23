Omicidi con la ricina il sequestro del cellulare di Alice Di Vita e le ricerche sui pc dell’istituto agrario

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di una giovane donna di 19 anni, figlia di una coppia residente in un comune del basso Lazio, e sorella di una ragazza coinvolta in un procedimento giudiziario. Contestualmente, sono state effettuate ricerche sui computer di un istituto agrario della zona, nel quadro di un’indagine relativa a un caso di omicidio con l’uso di ricina. Le indagini continuano a ritmo serrato.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di Alice Di Vita, figlia 19enne di Gianni e Antonella di Ielsi e sorella di Sara. La notizia è emersa dalla lettura del decreto di convocazione dei cinque medici indagati per omicidio colposo per la prossima settimana per una serie di accertamenti irripetibili sul telefonino della ragazza. Il sequestro potrebbe però fornire elementi utili anche per l’altra inchiesta, quella sull’avvelenamento da ricina. In cui si indaga per omicidio premeditato. Intanto per risolvere il mistero di Pietracatella gli investigatori puntano sull’istituto agrario professionale di Riccia, a soli 17 chilometri dalla cittadina.🔗 Leggi su Open.online

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