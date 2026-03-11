Macellai in cattedra all’Istituto agrario cittadino

Quattro macellai sono stati chiamati a insegnare all’Istituto agrario cittadino, dove hanno assunto il ruolo di docenti. Invece di operare dietro il banco, si sono seduti tra gli studenti, pronti a condividere le proprie competenze e tecniche nel settore della lavorazione delle carni. L’iniziativa mira a formare i futuri professionisti, con professionisti del settore che si sono messi in gioco come insegnanti.

Non dietro il bancone, ma tra i banchi di scuola. Anzi, in cattedra, per trasmettere il proprio "saper fare" ai macellai di domani. Del resto non avranno avuto la stessa fama e fortuna dei norcini, ma nel ‘700, a Venezia, erano molto conosciuti e apprezzati anche i "luganegheri" provenienti dalla Valtellina e dalla Valchiavenna. Qualche secolo dopo, il mondo dei macellai oltre ad avere una lunga storia alle spalle, è più vivo che mai e ben lo dimostra l’ Associazione attiva all’interno dell’ Unione CTSConfcommercio Sondrio e alle prese con la creazione di un ponte tra imprese e scuola, grazie al progetto varato in sinergia con l’ Istituto tecnico Agrario di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Macellai in cattedra all’Istituto agrario cittadino Articoli correlati Istituto Ricasoli. Un nuovo edificio per agrario e alberghiero"Abbiamo fatto richiesta al Comune di Siena di una variante per l’individuazione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività scolastica all’interno... Leggi anche: Nutrire il Futuro 2.0: l’agroalimentare unisce istituto Agrario e Alberghiero