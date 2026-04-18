Capriate studente arrestato per spaccio | trovati 400 grammi di hashish

Un diciottenne residente a Cornate d’Adda è stato arrestato dai Carabinieri di Brembate durante un’operazione contro lo spaccio di droga tra i giovani. Durante il controllo, sono stati trovati circa 400 grammi di hashish. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, nell’ambito di un’attività mirata a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti tra i minorenni.

I Carabinieri della Stazione di Brembate, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un diciottenne residente a Cornate d’Adda (MB). L’operazione è scattata nella mattinata del 15 aprile, quando i militari sono intervenuti presso un istituto scolastico superiore della zona. L’allarme è partito dalla direzione scolastica a seguito di una grave segnalazione: una studentessa minorenne, nei giorni precedenti, aveva accusato a scuola un malore che aveva richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale e gli accertamenti sanitari hanno confermato l’assunzione di ketamina, sostanza che la giovane aveva ricevuto proprio da un compagno di scuola, poi denunciato dai genitori della ragazza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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