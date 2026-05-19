Così Tomei ha ritrovato il suo Ascoli Picchio brillante nonostante il pari

L'Ascoli si prepara a disputare la partita di ritorno dei playoff, con l'obiettivo di raggiungere la semifinale e affrontare la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra Lecco e Catania. La squadra si presenta in campo con un buon stato di forma, nonostante il pareggio ottenuto nell'ultima partita. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione in vista dell'incontro decisivo, in cui tutto sarà deciso. La sfida rappresenta un passaggio importante nella stagione della squadra.

L’Ascoli vuole conquistare la semifinale playoff e sfidare chi, tra Lecco e Catania, riuscirà a prevalere dopo il confronto di ritorno. Il ritorno al Del Duca sarà carico di significato per tecnico, giocatori e tifosi che insieme ora non vogliono farsi scappare la qualificazione alla fase successiva. L’esordio dei bianconeri a Potenza nell’andata del secondo turno della fase nazionale ha potuto fornire risposte importanti al tecnico Tomei. Al ritorno in campo dopo la lunga sosta, l’aspetto che probabilmente preoccupava di più era la lontananza dalle gare ufficiali e la mancata possibilità di tenere allenato nella mente, quanto nelle gambe, il ritmo partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Manuel Alagna | Intervista settimanale | Ascoli Calcio

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