L'Ascoli di Tomei continua la sua serie positiva, vincendo nettamente contro i biancorossi in trasferta a Forlì. Durante la partita, i giocatori di Tomei hanno dominato il match e conquistato i tre punti, che momentaneamente consentono di superare in classifica l'Arezzo. Le emozioni provate dai tifosi sono state descritte come davvero incredibili dai giocatori stessi, mentre Tomei ha dichiarato che l’obiettivo è proseguire su questa strada.

FORLì L’Ascoli di Tomei non si ferma più. A Forlì i suoi uomini dominano nettamente i biancorossi e portano a casa i tre punti che permettono momentaneamente di staccare l’ Arezzo. Il tecnico del Picchio al termine della gara è raggiante dopo la nona vittoria di fila, la 12esima in 13 partite. "Possiamo essere contenti perché abbiamo fatto l’ennesima buona prestazione – commenta il tecnico -. Non è una novità e non è tutto semplice. I ragazzi restano focalizzati sull’obiettivo. Hanno avuto rispetto dell’avversario e sono stati autori di un’altra buona prestazione. Continuiamo così perché abbiamo altre due partite importanti. Abbiamo analizzato il primo tempo e nella seconda parte siamo stati più bravi ad ampliare il gioco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Picchio non si ferma più. Tomei: "Andiamo avanti così». Milanese: "Stiamo provando emozioni davvero incredibili»

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