Depressione | basta un esercizio online di 10 minuti per stare meglio la ricerca su Nature lo conferma

Uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour rivela che un esercizio online di dieci minuti può alleviare i sintomi della depressione. La ricerca ha coinvolto oltre 7.000 partecipanti, che hanno eseguito un breve esercizio quotidiano. I risultati mostrano che questa semplice pratica può portare benefici nel migliorare il benessere mentale. L’indagine si concentra sull’impatto di questa attività sulla riduzione dei sintomi depressivi.

Un esercizio online di soli dieci minuti può ridurre i sintomi della depressione: è la conclusione di uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, che ha coinvolto oltre 7.500 adulti americani in quello che è uno dei più ampi studi clinici controllati randomizzati mai condotti nell’ambito della salute mentale. La ricerca nasce da una domanda posta sui social media nel 2024 da un team di ricercatori: se poteste avere l’attenzione di 500 persone che soffrono di depressione per soli dieci minuti, come utilizzereste quel tempo? La chiamata ha raccolto 66 risposte da tutto il mondo, provenienti da scienziati, sviluppatori di app per la salute mentale, YouTuber popolari e studenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Psichedelico dell'ayahuasca e depressione: una singola dose riduce i sintomi, lo studio su Nature MedicineUn composto psichedelico dell'ayahuasca, la DMT (dimetiltriptamina), può avere effetti antidepressivi rapidi e duraturi: secondo un nuovo studio...

