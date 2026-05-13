Così l’Homo erectus si incrociò con i Denisoviani 400mila anni fa in Cina | cosa dice lo studio su Nature

Uno studio pubblicato su Nature rivela che circa 400.000 anni fa, in Cina, l’Homo erectus si incrociò con i Denisoviani. Questa scoperta contraddice l’idea tradizionale di un’evoluzione umana lineare, dove una specie sostituisce l’altra senza interazioni. La ricerca si basa su analisi genetiche e fossili, evidenziando un'interazione tra le due specie che ha lasciato tracce nel patrimonio genetico attuale.

Per decenni abbiamo immaginato l’evoluzione umana come una linea ordinata dove una specie sostituisce l’altra fino all’arrivo di Homo sapiens, il «vincitore finale» della storia evolutiva. Ma nuove scoperte raccontano una storia molto più complicata, e forse anche più interessante. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, gli antichi Homo erectus vissuti in Cina circa 400 mila anni fa possedevano geni tipici degli Homo di Denisova. La spiegazione più probabile? Che le due specie si siano incontrate e riprodotte tra di loro. Una scoperta nascosta nei denti. Il nuovo studio è stato guidato dalla genetista cinese Qiaomei Fu, specializzata nello studio del DNA antico.🔗 Leggi su Open.online

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