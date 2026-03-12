Turismo lento e spiritualità | Frosinone protagonista nei nuovi Itinerari Urbani Religiosi del Lazio

La Regione lancia una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio sacro cittadino. Sabato 21 marzo il tour guidato inaugurale nel capoluogo ciociaro Il capoluogo ciociaro entra a pieno titolo nella nuova rete del turismo "slow" e spirituale promossa dalla Regione Lazio. È stata presentata questa mattina la piattaforma digitale Itinerari Urbani Religiosi, un progetto innovativo ideato per valorizzare il patrimonio culturale, storico e sacro di Frosinone e degli altri quattro capoluoghi di provincia laziali (Roma, Viterbo, Rieti e Latina). L'appuntamento chiave per il capoluogo è fissato per sabato 21 marzo alle ore 10.30. In concomitanza con il primo giorno di primavera, Frosinone ospiterà un tour dimostrativo a inviti condotto da guide turistiche professioniste. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Rocca presenta "Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio": turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regione

Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.

Rocca presenta Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio: turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regione

La Regione lancia la nuova pagina web Itinerari urbani religiosi nel Lazio

La regione Lazio lancia "Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio"