Agliè punta sul turismo lento | 144mila euro per natura e storia

La Regione Piemonte ha assegnato circa 144.470 euro a Agliè con l’obiettivo di valorizzare il turismo legato alla natura e alla storia del territorio. I fondi sono destinati a migliorare le aree all’aperto e a intervenire su zone chiave del centro abitato, al fine di promuovere un turismo più lento e sostenibile. Questa scelta mira a rafforzare l’offerta turistica locale attraverso interventi mirati.

La Regione Piemonte ha stanziato 144.470 euro per Agliè, fondi destinati a potenziare il turismo all’aperto e a riqualificare zone strategiche del comune. L’investimento punta a modernizzare i percorsi escursionistici e a valorizzare aree simbolo legate al patrimonio storico locale. L’operazione si inserisce in un piano molto più vasto che vede l’impiego di circa 10 milioni di euro distribuiti dalla Regione Piemonte tra i vari Comuni del Canavese. Questo flusso di risorse serve a sbloccare progetti locali che spesso attendevano da tempo una realizzazione concreta. Il progetto di Agliè non agisce in solitaria, ma si integra in una visione d’insieme che coinvolge otto amministrazioni diverse: oltre ad Agliè, partecipano Bairo, Castellamonte, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre Canavese, Vialfré e Cuceglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agliè punta sul turismo lento: 144mila euro per natura e storia Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Il Casentino punta sul cicloturismo. Offerta tra natura, storia e mobilitàCASENTINO Il Casentino si presenta al grande pubblico del cicloturismo nazionale puntando su un’offerta sempre più strutturata e immersiva, capace di...