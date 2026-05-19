Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) L’uomo dei ghiacci: The Ice Road mette subito in chiaro il tono, con Liam Neeson affiancato da Laurence Fishburne in una corsa contro il tempo ad altissimo rischio. Per salvare un gruppo di minatori intrappolati, tre camionisti devono attraversare un lago ghiacciato che si sta sciogliendo, trasformando ogni metro in una sfida contro la natura. Il film punta su tensione continua, azione spettacolare e un senso di pericolo costante che non concede tregua. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 19 Maggio 2026 - L'uomo dei ghiacci: The Ice Road

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