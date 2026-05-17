Modena chi è Luca Signorelli | l' eroe che ha fermato El Koudri accolto da un' ovazione tra i feriti in ospedale

Da ilmessaggero.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un uomo che ha contribuito ad immobilizzare un aggressore è stato accolto con applausi all'ospedale di Baggiovara. La sua azione ha coinvolto la messa in sicurezza di Salim El Koudri, mentre tra i feriti in ospedale alcuni testimoni lo hanno riconosciuto e hanno mostrato gratitudine. La visita di figure pubbliche ha attirato l'attenzione sulla vicenda, portando l'attenzione sui momenti di tensione vissuti in città. La scena si è svolta mentre si attendeva la visita di alte cariche istituzionali.

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All'ospedale di Baggiovara di Modena arriva Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri e la gente in attesa di Mattarella e Meloni lo riconosce e lo saluta con un applauso. «Grazie, grazie», risponde lui. Sui social lo hanno chiamato "eroe" sin dai primissimi istanti successivi alla drammatica sequenza di via Emilia Centro a Modena, dove nel pomeriggio di sabato 16 maggio un 31enne ha falciato la folla in auto. Tra i cittadini che si trovavano nella zona pedonale, anche Luca Signorelli: un passante come gli altri, che insieme ad altre quattro o cinque persone, si è lanciato all'inseguimento dell'investitore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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