Giornata dei Castelli Aperti 2026 | dentro 9 dimore del Torinese per un viaggio tra arte storia e cultura

Nel 2026 si terrà la Giornata dei Castelli Aperti, un evento che prevede l'apertura di oltre sessanta edifici storici tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d'epoca. Nell’ambito dell’iniziativa, nove dimore nel Torinese saranno accessibili al pubblico per visite organizzate. L’evento mira a promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico e storico della regione attraverso visite guidate e aperture straordinarie.

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