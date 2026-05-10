Giornata dei Castelli Aperti 2026 | dentro 9 dimore del Torinese per un viaggio tra arte storia e cultura

Da torinotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si terrà la Giornata dei Castelli Aperti, un evento che prevede l'apertura di oltre sessanta edifici storici tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d'epoca. Nell’ambito dell’iniziativa, nove dimore nel Torinese saranno accessibili al pubblico per visite organizzate. L’evento mira a promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico e storico della regione attraverso visite guidate e aperture straordinarie.

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Torna nel 2026 la “Giornata dei Castelli Aperti”, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico che coinvolgerà, in un’unica grande apertura straordinaria, oltre 60 dimore storiche tra castelli, palazzi, torri, musei, ville e residenze d’epoca. L’iniziativa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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