Dal 1 al 3 maggio 2026, Ragusa ospiterà la terza edizione del festival Mascarata, un evento dedicato ai mestieri storici e ai quartieri della città. La manifestazione propone percorsi tematici tra le vie di Ragusa Ibla, coinvolgendo visitatori e residenti in un viaggio tra tradizioni antiche e atmosfere suggestive. L'iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale, offrendo un'occasione per scoprire le peculiarità della zona.

? Cosa sapere Ragusa ospita la terza edizione del festival Mascarata dal 1 al 3 maggio 2026.. L'evento celebra i mestieri storici e i quartieri di Ragusa Ibla con percorsi tematici.. Dal 1 al 3 maggio 2026, la città di Ragusa e il borgo di Ragusa Ibla si trasformeranno nel palcoscenico della terza edizione di Mascarata, un festival che punta a celebrare il legame tra i quartieri storici e le tradizioni dei mestieri popolari. L’iniziativa, intitolata per quest’anno Quartieri & Mestieri, ha strutturato un calendario denso che vede protagonisti spazi simbolici come l’Antico Mercato, Piazza San Giovanni e Piazza Duomo. Il progetto mira a raccontare la memoria collettiva della città attraverso un intreccio di arti performative, mostre e rievocazioni che coinvolgeranno residenti e visitatori in un percorso tra storia urbana e vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mascarata 2026: Ragusa tra antichi mestieri e ghost tour a Ibla

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