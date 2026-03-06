Tra cappelletti e spettacoli si snoda la storia della Romagna, regione che unisce passato, presente e futuro in eventi di incontro e condivisione. Le tradizioni romagnole vengono messe in evidenza attraverso iniziative che coinvolgono la comunità locale, con momenti dedicati alla valorizzazione culturale e alle tradizioni popolari. La regione si presenta come un luogo di continui scambi tra le diverse epoche e le generazioni.

Passato, presente e futuro della nostra regione si mescolano metaforicamente attraverso momenti di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni romagnole. Nasce il festival ‘Romagna Dannata’, un nuovo appuntamento che domani e domenica animerà la sede dell’associazione ‘Sembra’, l’ex Off. Di via Roncofreddo 49. Le due giornate saranno arricchite da workshop con artigiani locali, dalla proiezione di un documentario, da una mostra fotografica dedicata ai cibi e alle usanze della tavola romagnola e dal pranzo della domenica come tradizione comanda, servito da Osteria Fondo. Ad aprire ufficialmente il festival – dopo l’inaugurazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra cappelletti e spettacoli, ecco la ’Romagna Dannata’

