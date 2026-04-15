Maniero tra pittura e rimpianti | il vulcano di un’anima dannata

Felice Maniero, ex leader della Mala del Brenta, ha 61 anni e attualmente si trova in una struttura sanitaria assistita. Vive lontano dai riflettori e trascorre il tempo riflettendo sul suo passato, spesso attraverso la pittura. Al centro dei suoi pensieri ci sono i rimpianti legati ai legami familiari che si sono interrotti nel corso degli anni. La sua vita, segnata da attività criminali, ora si svolge in un contesto di riflessione e recupero personale.

L’ex leader della Mala del Brenta, Felice Maniero, oggi sessantuno anni, vive in una struttura sanitaria assistita lontano dai riflettori, riflettendo sul proprio passato attraverso l’arte e il dolore per i legami familiari spezzati. L’uomo che un tempo dominava la scena criminale del Nord Italia si trova ora in una condizione di fragilità, dove il ricordo delle grandi sfide del passato si scontra con la solitudine presente. Il riflesso pittorico di un’anima tormentata. All’interno della sua attuale residenza, il tempo sembra scandito dal movimento del pennello su una tela. Maniero sta dedicando le proprie giornate alla pittura, un’attività che diventa lo specchio di un vissuto complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maniero tra pittura e rimpianti: il vulcano di un’anima dannata Notizie correlate "Donna d'Arte" a Perugia: un viaggio nell'anima femminile tra pittura, scultura e poesiaDal 22 febbraio al 9 marzo 2026, il Centro Galeazzo Alessi di Perugia (via Mazzini) si trasformerà in un palcoscenico emotivo dedicato all'universo... Tra cappelletti e spettacoli, ecco la ’Romagna Dannata’Passato, presente e futuro della nostra regione si mescolano metaforicamente attraverso momenti di incontro, condivisione e valorizzazione delle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Nel Castello Svevo arrivano le opere di Michele Affatato. Felice Maniero, la nuova vita del boss del Brenta: «Fare il criminale non conviene, non vedo più i miei figli. Ai ragazzi lo sconsiglio»Cosa resta di un criminale alla fine della sua vita? Dopo i delitti, le prime pagine dei giornali e un'immagine costruita nel terrore, quel che ... msn.com Da super boss mafioso alla casa di cura: ecco cosa resta a Felice Maniero alla fine della sua vitaCosa resta di un criminale alla fine della sua vita? Dopo i delitti, le prime pagine dei giornali e un'immagine costruita nel terrore, quel che rimane del superboss ... corriereadriatico.it