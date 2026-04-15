Una richiesta di informativa urgente è stata avanzata da membri di maggioranza e opposizione al presidente del Consiglio dei Ministri. La questione riguarda la possibile indicazione di Marco Mattei alla Corte dei Conti. La richiesta coinvolge rappresentanti del Pd, del Movimento 5 Stelle e di Azione-Italia Viva. Al centro dell’attenzione c’è la presenza di un ginecologo in un ruolo legato all’ente di controllo.

AGI - Una informativa urgente da parte della presidente del Consiglio dei Ministri sulla eventuale indicazione di Marco Mattei alla Corte dei Conti. È quanto chiedono le opposizioni su impulso del Movimento 5 Stelle. In Aula alla Camera, il deputato Alfonso Colucci ha infatti preso la parola sull'ordine dei lavori "perché sembra che il governo stia per indicare dottor Marco Mattei, medico ginecologo che ha iniziato l'attività ai Castelli Romani, è stato sindaco ad Albano Laziale e assessore regionale presso la Giunta Polverini: un profilo poco accostabile con la funzione di magistrato in Corte dei Conti", aggiunge il Cinque Stelle. "La nomina è una competenza del Consiglio dei Ministri e viene da ricordare la designazione fatta dal governo di Raffaele Borriello alla carica di magistrato della Corte dei Conti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un ginecologo alla Corte dei Conti, Pd-M5s-Avs chiedono un'informativa a Meloni

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