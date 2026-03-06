Corte dei Conti Puglia il bilancio è nero | 10 milioni di danni erariali nel 2025

La Corte dei Conti in Puglia ha verificato un danno erariale di oltre 10 milioni di euro nel 2025, legato a finanziamenti pubblici concessi a soggetti privati. La cifra rappresenta i danni accertati dalle autorità nel corso dell’anno e riguarda specificamente le risorse pubbliche utilizzate in modo scorretto o improprio. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle cause di tali irregolarità.

