Corso-concorso dirigenti scolastici Trento percorso formativo al via l’8 giugno

Il percorso formativo per il corso-concorso pubblico destinato a reclutare venti dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento prenderà il via lunedì 8 giugno 2026 alle ore 14. Il corso è obbligatorio e si rivolge a candidati che concorrono per la posizione di dirigente scolastico. La sessione di avvio si svolgerà in una data precisa e in un orario stabilito, presso una sede non specificata. La partecipazione è prevista come parte del procedimento di selezione.

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