Corso-concorso dirigenti scolastici Trento percorso formativo al via l’8 giugno
Il percorso formativo per il corso-concorso pubblico destinato a reclutare venti dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento prenderà il via lunedì 8 giugno 2026 alle ore 14. Il corso è obbligatorio e si rivolge a candidati che concorrono per la posizione di dirigente scolastico. La sessione di avvio si svolgerà in una data precisa e in un orario stabilito, presso una sede non specificata. La partecipazione è prevista come parte del procedimento di selezione.
Il percorso formativo obbligatorio del corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento inizierà lunedì 8 giugno 2026, alle ore 14. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CORSO- CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI IN TRENTINO
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