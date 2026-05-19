Corso-concorso dirigenti scolastici Trento percorso formativo al via l’8 giugno

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso formativo per il corso-concorso pubblico destinato a reclutare venti dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento prenderà il via lunedì 8 giugno 2026 alle ore 14. Il corso è obbligatorio e si rivolge a candidati che concorrono per la posizione di dirigente scolastico. La sessione di avvio si svolgerà in una data precisa e in un orario stabilito, presso una sede non specificata. La partecipazione è prevista come parte del procedimento di selezione.

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Il percorso formativo obbligatorio del corso-concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento inizierà lunedì 8 giugno 2026, alle ore 14. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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