Concorso dirigenti scolastici Trento preselettiva il 16 aprile | orari e istruzioni per i candidati
L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha annunciato che la prova preselettiva del concorso per 20 posti di dirigente scolastico si svolgerà il 16 aprile 2026. La data è stata comunicata in una nota ufficiale, che fornisce anche dettagli sugli orari e sulle istruzioni per i candidati. La selezione riguarda il reclutamento di dirigenti nell’ambito del sistema scolastico provinciale.
L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha fissato al 16 aprile 2026 la prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale n. 5 del 2006. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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