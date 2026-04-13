Concorso dirigenti scolastici Trento preselettiva il 16 aprile | orari e istruzioni per i candidati

Da orizzontescuola.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha annunciato che la prova preselettiva del concorso per 20 posti di dirigente scolastico si svolgerà il 16 aprile 2026. La data è stata comunicata in una nota ufficiale, che fornisce anche dettagli sugli orari e sulle istruzioni per i candidati. La selezione riguarda il reclutamento di dirigenti nell’ambito del sistema scolastico provinciale.

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha fissato al 16 aprile 2026 la prova preselettiva del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale n. 5 del 2006. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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