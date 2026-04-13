Concorso dirigenti scolastici Trento preselettiva il 16 aprile | orari e istruzioni per i candidati

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha annunciato che la prova preselettiva del concorso per 20 posti di dirigente scolastico si svolgerà il 16 aprile 2026. La data è stata comunicata in una nota ufficiale, che fornisce anche dettagli sugli orari e sulle istruzioni per i candidati. La selezione riguarda il reclutamento di dirigenti nell’ambito del sistema scolastico provinciale.