Concorso Dirigenti scolastici Trento 40 gli ammessi alla prova pratica
Sono stati pubblicati i risultati della prova scritta del concorso pubblico per 20 posti di dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento. La selezione prevedeva una prova scritta e una successiva prova pratica. Per la prova pratica, sono stati ammessi 40 candidati. La comunicazione ufficiale riguarda i nomi di coloro che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi alla fase successiva del concorso. I risultati sono stati pubblicati in forma ufficiale e sono disponibili online.
Sono stati resi noti gli esiti della prova scritta del corso-concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia di Trento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TRENTO concorso per 20 DIRIGENTI SCOLASTICI
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