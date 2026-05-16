Concorso Dirigenti scolastici Trento 40 gli ammessi alla prova pratica

Sono stati pubblicati i risultati della prova scritta del concorso pubblico per 20 posti di dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento. La selezione prevedeva una prova scritta e una successiva prova pratica. Per la prova pratica, sono stati ammessi 40 candidati. La comunicazione ufficiale riguarda i nomi di coloro che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi alla fase successiva del concorso. I risultati sono stati pubblicati in forma ufficiale e sono disponibili online.

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