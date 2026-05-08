A Parma si prepara la sfida contro la Roma, con molte incognite in attacco dopo l’assenza di Pellegrino. La squadra deve decidere chi prenderà il suo ruolo contro i giallorossi, mentre si discute anche di come il budget disponibile influenzerà le scelte per il mercato di gennaio. La partita potrebbe essere decisiva per la corsa al dodicesimo posto in classifica.

? Domande chiave Chi sostituirà Pellegrino nell'attacco contro la Roma?. Come influenzerà il risultato finale il budget per il prossimo mercato?. Quali sono le offerte ricevute per Mariano Troilo e Keita?. Perché la società sta già discutendo il rinnovo di Cuesta?.? In Breve Ballottaggio in attacco tra Pellegrino e l'in forma Elphege. Valenti contende il posto in difesa a Circati e Troilo. Contratto di Cuesta in scadenza nel 2027 con possibile proroga. Sunderland punta Troilo mentre l'Atalanta valuta l'acquisto di Keita. Il Parma punta a blindare il dodicesimo posto in classifica domenica al Tardini contro la Roma, cercando di massimizzare i premi economici legati alla posizione finale in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, sfida alla Roma per il 12° posto: dubbi in attacco e futuro Cuesta

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Gli unici Paesi a esserci riusciti prima erano stati: nel 2023 con Inter, Roma e Fiorentina nel 1994 con Milan, Parma e Inter nel 1993 con Milan, Parma e Juventus nel 1990 con Milan, Sampdoria e Juventus/Fiorentina nel 1989 con Milan, Sa x.com