Crotone corruzione in appalti pubblici | perquisizioni in uffici Provincia e Comune

Le forze di polizia hanno condotto perquisizioni in diversi uffici pubblici a Crotone, coinvolgendo circa 80 militari del Comando Provinciale. Le operazioni sono state condotte presso gli uffici della Provincia e del Comune, in relazione a un'inchiesta sulla gestione di appalti pubblici e sospette attività di corruzione. Le indagini continuano per approfondire gli aspetti della vicenda.

(Adnkronos) – I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone – impegnati con ben 80 militari – su disposizione della Procura, hanno eseguito, nelle prime ore della mattina, 16 perquisizioni, anche informatiche, in enti locali, Provincia e Comune di Crotone, studi di consulenza professionali, nonché abitazioni private e notificato 20 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati. Scoperto un vasto giro di affidamenti illeciti di appalti con un drenaggio di denaro pubblico quantificato in 400.000 euro, confluito anche su conti correnti personali di un funzionario pubblico, oltreché nelle casse dei soggetti affidatari. Tra le... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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