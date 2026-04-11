Corriere dello Sport – Alajbegovic il Milan prova il blitz per superare la Roma | il Bayer vuole l’offerta

Il club rossonero avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista, cercando di anticipare la concorrenza della Roma. Il Bayer, proprietario del cartellino, avrebbe manifestato interesse a ricevere un’offerta concreta. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, mentre il giocatore continua a essere al centro delle discussioni tra le squadre italiane e il club tedesco. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata da parte delle parti coinvolte.

2026-04-10 07:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di far impazzire l’Italia. Ci era riuscito già un paio di settimane fa con la sua Bosnia, giustiziera degli azzurri nei playoff di qualificazione ai Mondiali, e ci sta riuscendo ancora oggi, con il suo nome finito sui taccuini dei top club di Serie A. È, d’altronde, uno di quei talenti da non lasciarsi scappare, da prendere prima che diventino eccessivamente costosi per le casse delle squadre italiane: a poco più di 15 milioni di euro, il classe 2007 è appetibile per molte formazioni. Due, in particolare, gli hanno messo gli occhi addosso e hanno concretamente iniziato a sondare il terreno con l’entourage: Milan e Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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