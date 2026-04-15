Corriere dello Sport | Conte-Napoli tutto in bilico | sintonia da ritrovare De Laurentiis prepara le alternative

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra l'allenatore e il club è in fase di incertezza, con la necessità di ritrovare sintonia. L'allenatore continua a essere considerato una figura centrale per la squadra, anche se ci sono segnali di possibili cambiamenti. Nel frattempo, il presidente sta valutando diverse opzioni alternative nel caso in cui la situazione non si stabilizzi. La situazione resta aperta e da monitorare nei prossimi giorni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte resta il punto fermo del Napoli, ma il futuro è tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito a Parma la sua posizione: «Ho un contratto e non ho dato disponibilità a nessuno», chiarendo anche che a fine stagione incontrerà De Laurentiis per valutare il prosieguo del progetto. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea però come il tema centrale non sia contrattuale, bensì progettuale. Conte è stato chiaro già dopo la sfida col Lecce: «C’è disponibilità a rispettare il contratto, ma bisogna capire se ci sono i presupposti per continuare insieme».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, tutto in bilico: sintonia da ritrovare, De Laurentiis prepara le alternative” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico: De Laurentiis studia le alternative” Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”"> Il Napoli si aggrappa a Hojlund per il finale di stagione.