Coppia va via senza pagare al ristorante di sushi al Vomero | i proprietari mettono il video sui social

Una coppia ha lasciato il ristorante di sushi senza saldare il conto, situato in via Luca Giordano nel quartiere collinare del Vomero a Napoli. I proprietari dell’esercizio hanno condiviso sui social un video che mostra i clienti che si allontanano dal locale senza aver effettuato il pagamento. L’episodio si è verificato nel ristorante Hachi, e il video è stato pubblicato online come prova dell’accaduto. Non ci sono altre informazioni sui soggetti coinvolti o sulle eventuali azioni intraprese successivamente.

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