Napoli mangiano sushi e bevono vino poi vanno via senza pagare | la denuncia del ristorante Hachi

Da teleclubitalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un ristorante giapponese nel quartiere Vomero ha segnalato un episodio di mancato pagamento. Una coppia avrebbe consumato sushi e vino e poi si sarebbe allontanata senza saldare il conto. La situazione è stata denunciata dal locale, che ha riferito l’accaduto alle autorità competenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali indagini o azioni intraprese. L’incidente si aggiunge a una serie di episodi simili verificatisi nella città negli ultimi tempi.

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Ancora un episodio di “conto non pagato” a Napoli. Questa volta è accaduto da Hachi, noto ristorante giapponese situato nel quartiere Vomero, dove una coppia si sarebbe allontanata dal locale senza saldare il conto dopo aver consumato sushi e vino. L’episodio è stato denunciato dagli stessi titolari del ristorante attraverso i social network, dove sono stati pubblicati video e immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili. Secondo quanto raccontato dai gestori, la coppia avrebbe cenato regolarmente nel locale per poi lasciare il ristorante senza pagare. Un gesto che ha provocato rabbia e amarezza tra i proprietari, che hanno deciso di condividere pubblicamente il loro sfogo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, mangiano sushi e bevono vino poi vanno via senza pagare: la denuncia del ristorante “Hachi”
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