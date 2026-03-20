Truffa dei pedaggi fantasma Autostrade avverte | Non cliccate su link sospetti

Un sms o una email per chiedere il pagamento di un mancato pedaggio, ma che in realtà serve solo a impossessarsi dei dati dei propri conti correnti: l'allarme di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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