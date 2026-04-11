Controlli anti-spaccio in zona Tempio due pusher in manette

Durante un controllo nella zona tra via Piave e via Begarelli, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno arrestato due persone sospettate di spaccio. I poliziotti avevano già sotto osservazione il gruppo, che si era fermato per scambiare alcune dosi di droga con un giovane. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno fermato sia gli acquirenti che i pusher, impedendo che la cessione continuasse.

Si erano fermati tra via Piave e via Begarelli per cedere alcune dosi di droga a un giovane. Ma il gruppo era già sotto osservazione da parte degli agenti della Polizia locale di Modena, che hanno assistito allo scambio e sono intervenuti bloccando acquirente e pusher.L'intervento, avvenuto nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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