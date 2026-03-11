Alta Irpinia intensificati i controlli del territorio | due arresti tra i pregiudicati

Nell’area dell’Alta Irpinia, i poliziotti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno intensificato i controlli del territorio, seguendo le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli mirati e sono stati fermati alcuni soggetti pregiudicati, di cui due sono stati arrestati.

Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell'area dell'Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, i poliziotti del Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi.