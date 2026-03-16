Controlli nei cantieri edili del Comasco | 4 aziende sanzionate tre denunce e oltre 42 mila euro di multe

Nella provincia di Como sono stati effettuati recenti controlli nei cantieri edili, durante i quali sono state sanzionate quattro aziende e tre persone sono state denunciate. Sono state elevate multe per un totale superiore ai 42 mila euro. L’attività di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha portato a questi interventi e verifiche.

Verifiche di carabinieri, nucleo ispettorato del lavoro e ispettorato territoriale: irregolarità su sicurezza, formazione e lavoro in quota Nuovi controlli nei cantieri edili della provincia di Como nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando provinciale di Como, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) e con la presenza di personale dell’ispettorato territoriale del lavoro, hanno effettuato un’ispezione mirata all’interno di un cantiere del territorio. L’intervento rientra in un più ampio piano di verifiche avviato nel settembre 2025 e tuttora in corso, che ha già portato a numerose ispezioni nei cantieri dell’intera provincia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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