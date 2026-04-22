A Salerno e nella sua provincia sono continuati i controlli congiunti nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione, iniziati alcuni mesi fa per verificare il rispetto delle normative vigenti. Durante le ispezioni sono state riscontrate diverse irregolarità, che hanno portato a sanzioni e a una attività sospesa. Le operazioni sono proseguite con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in queste aree.

Prefettura e forze dell’ordine in campo per la sicurezza nei luoghi di aggregazione: nel mirino antincendio, lavoro nero e capienza dei locali Nel solo ultimo mese, quattro attività situate in diverse aree della provincia sono state sottoposte a controlli congiunti. Le verifiche hanno fatto emergere criticità legate in particolare al rispetto delle normative antincendio e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con successivi approfondimenti da parte degli enti competenti. In alcuni casi sono state contestate sanzioni in ambito fiscale, di tutela del lavoro e di sicurezza dei locali. In un esercizio, in particolare, è stata accertata la presenza di 13 lavoratori irregolari su 21 dipendenti complessivi, circostanza che ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Controlli interforze nei locali pubblici di Salerno e provincia: irregolarità, sanzioni e un’attività sospesa

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