Alleati per Avellino | il centrosinistra stringe la nuova sfida contro le destre

Ad Avellino il centrosinistra si è messo insieme. Non è poco. Nel comitato elettorale di "Avellino Città Pubblica" si sono strette mani che fino a ieri faticavano a trovarsi. Il candidato sindaco è Nello Pizza. Dietro di lui, Alleanza Verdi e Sinistra, e una coalizione che ha impiegato due anni a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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