In Spagna preoccupati per Carlos Alcaraz | potrebbe saltare anche Wimbledon

In Spagna si è diffusa la preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz, che potrebbe saltare anche Wimbledon a causa di un infortunio al polso. La situazione ha generato timori che l’atleta possa perdere appuntamenti importanti della stagione, sia sulla terra battuta che sull’erba. La Federazione nazionale ha confermato che il giocatore sta seguendo un percorso di recupero, senza fornire dettagli sui tempi di ritorno previsti.

L’allarme in Spagna è ormai concreto: l’infortunio al polso di Carlos Alcaraz preoccupa più del previsto e rischia di compromettere non solo la stagione sulla terra rossa, ma anche quella sull’erba. Dopo il ritiro a Barcellona, il numero due del mondo ha già dato forfait a Madrid, Roma e Roland Garros, ma ora anche Wimbledon sembra tutt’altro che certo. A fotografare la situazione con realismo è stato Álex Corretja, intervenuto nel programma radiofonico spagnolo El Larguero. L’ex giocatore ha invitato alla prudenza, sottolineando la necessità di non forzare i tempi: “ Bisogna avere molta pazienza. Ora l’unica cosa da fare è pensare a lasciar riposare il polso il più possibile affinché si riprenda al meglio, senza fissare una data precisa “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - In Spagna preoccupati per Carlos Alcaraz: potrebbe saltare anche Wimbledon Injured Carlos Alcaraz is STILL dangerous! Notizie correlate Carlos Alcaraz, voci clamorose dalla Spagna (su Juan Carlos Ferrero)A pochi mesi dall’inizio della nuova collaborazione con Carlos Alcaraz, Samuel Lopez lascia aperta una prospettiva che nel tennis spagnolo continua a... Alcaraz, infortunio preoccupa: “Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros”(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla Spagna – Due mesi di stop per Alcaraz, l’obiettivo è rientrare al Queen’s; Le ultime sull’infortunio di Alcaraz, dubbio Roma ma al Roland Garros ci sarà: la certezza arriva dalla Nike; Carlos Alcaraz: Non so se potrò giocare il Roland Garros - LiveTennis.it. In Spagna preoccupati per Carlos Alcaraz: potrebbe saltare anche WimbledonL’allarme in Spagna è ormai concreto: l’infortunio al polso di Carlos Alcaraz preoccupa più del previsto e rischia di compromettere non solo la stagione ... oasport.it Dalla Spagna – Due mesi di stop per Alcaraz, l’obiettivo è rientrare al Queen’sArrivano nuove informazioni riguardo le condizioni dello spagnolo Carlos Alcaraz e sulla data del rientro. C’è grande apprensione in Spagna per le condizioni dell’attuale numero due al mondo Carlos Al ... tennisitaliano.it Per Carlos Alcaraz la questione è seria: addio a Roma e Parigi, se ne riparla forse per Wimbledon. Lo stile di vita fuori dal campo può aver influito Ascolta il podcast completo su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music #Tennis #Sinner #Alcaraz #Schiaffo x.com Ma cosa sta combinando questo 19enne spagnolo Vittorie nei primi 25 incontri ATP delle loro carriere: Rafael Jódar — 17 Joao Fonseca — 15 Rafael Nadal — 15 Carlos Alcaraz — 14 Jannik Sinner — 12 Novak Djokovic — 12 facebook