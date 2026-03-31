L' Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella | la decisione presa da Crosetto Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo

Il ministro della Difesa ha vietato l’utilizzo della base di Sigonella agli Stati Uniti, decisione annunciata mentre i bombardieri statunitensi erano già in volo. La motivazione ufficiale riguarda l’assenza di una consultazione preventiva con le autorità italiane prima della pianificazione dell’operazione. La misura ha portato alla comunicazione ufficiale del divieto, senza coinvolgimento preventivo con gli alleati militari.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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