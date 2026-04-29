Infortunio Salah buone notizie per il Liverpool | la sua stagione non è già finita! Il comunicato

Il Liverpool ha diffuso un comunicato in cui si afferma che l’attaccante ha subito un infortunio, ma non sarà necessario un intervento chirurgico. L’esame diagnostico ha evidenziato una lesione che richiederà un periodo di recupero, ma la stagione del giocatore non si concluderà anticipatamente. La squadra ha confermato che il calciatore seguirà un programma di riabilitazione per tornare in campo il prima possibile.

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