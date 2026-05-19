Conte l’addio al Napoli è ormai certo Ecco dove può andare
Il tecnico del Napoli sembra aver preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro con il club, con l’addio ormai vicino. La qualificazione alla prossima Champions League, già matematica, avrebbe spinto la società a fare chiarezza sulla situazione interna allo spogliatoio. Le voci che circolavano da settimane sono state confermate, lasciando intendere che il rapporto tra l’allenatore e la squadra sta per concludersi. Ora si attende l’annuncio ufficiale e le eventuali destinazioni future del tecnico.
La conquista matematica della qualificazione alla prossima Champions sembra aver convinto il Napoli a fare chiarezza sulla situazione all’interno dello spogliatoio, confermando le voci che circolavano da settimane. Il rapporto tra il club campano ed Antonio Conte si sarebbe esaurito da tempo ed il tecnico pugliese avrebbe trovato l’accordo con la dirigenza per chiudere in anticipo la sua esperienza a Napoli. La situazione sarebbe stata risolta con un confronto schietto tra il tecnico ed Aurelio de Laurentiis a metà aprile, dando alla società il tempo di guardarsi intorno e trovare una soluzione senza creare tensioni o acredini. Se l’addio a Napoli sembra certo, la situazione di Conte è meno chiara, visto che restano da sciogliere due nodi importanti sia all’interno della Figc che alla Continassa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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