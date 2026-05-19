Conte l’addio al Napoli è ormai certo Ecco dove può andare

Il tecnico del Napoli sembra aver preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro con il club, con l’addio ormai vicino. La qualificazione alla prossima Champions League, già matematica, avrebbe spinto la società a fare chiarezza sulla situazione interna allo spogliatoio. Le voci che circolavano da settimane sono state confermate, lasciando intendere che il rapporto tra l’allenatore e la squadra sta per concludersi. Ora si attende l’annuncio ufficiale e le eventuali destinazioni future del tecnico.

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