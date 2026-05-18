L'addio tra l'allenatore e il club sembra ormai certo, con la decisione che si avvicina alla conferma ufficiale. Il nome più quotato per prendere il suo posto è quello dell’attuale allenatore, che si trova sulla lista dei candidati principali. Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore in carica e le affermazioni fatte circa un mese fa dal presidente del club contribuiscono a delineare un rapporto sempre più teso tra le parti.

Le sue parole in conferenza stampa, quelle di De Laurentiis circa un mese fa, un rapporto sempre più freddo. Tutti segnali che portano a una separazione tra il Napoli e Antonio Conte dopo due anni (uno scudetto e una Supercoppa Italiana vinti). Il tecnico ha già comunicato al presidente la sua volontà, che è quella di una separazione anticipata. Alla base della decisione i “soliti” problemi, tra cui il mercato. Finirà così con un probabile secondo posto l’avventura partenopea del tecnico leccese. Il candidato numero uno per sostituirlo è Maurizio Sarri, già allenatore del Napoli tra il 2015 e il 2018. Ci sono già stati dei contatti e nelle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte-Napoli, l’addio è ormai questione di ufficialità: Sarri è il candidato principale per sostituirlo

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