Zambo Anguissa dal rinnovo ormai certo all’addio a giugno dopo cinque anni di Napoli

Il contratto di Zambo Anguissa con il Napoli è arrivato a scadenza e il rinnovo sembra ormai sfumato. Dopo cinque stagioni con il club, il centrocampista potrebbe lasciare l’italiana a giugno. La trattativa tra le parti non ha portato a un accordo e si avvicina il momento di una possibile separazione. La società ha iniziato a considerare alternative nel reparto medio.

Il futuro di Zambo Anguissa al SSC Napoli è tornato improvvisamente in bilico. Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: il centrocampista camerunese era infatti vicino al rinnovo di contratto, segno della volontà del club di puntare ancora su uno dei pilastri delle ultime stagioni. Poi l’infortunio ha frenato tutto, riaprendo scenari che parevano ormai definiti. L’ex Fulham resta un profilo molto apprezzato anche all’estero, con particolare interesse dalla Turchia, dove diversi club monitorano la situazione in vista dell’estate. La possibilità di una cessione già a giugno, quindi, non è più così remota, soprattutto se il rinnovo non dovesse concretizzarsi nei tempi previsti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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