Il futuro di Conte al Napoli sarà uno dei temi principali nelle prossime settimane. Secondo quanto dichiarato dallo stesso tecnico, le decisioni riguardanti il suo percorso con il club non sono influenzate dalla Nazionale. Un articolo del Corriere dello Sport analizza questa situazione, concentrandosi sulle possibili scelte e sulle implicazioni per il club e il dirigente. La questione rimane aperta, con molte incognite ancora da chiarire.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport mette a fuoco il tema che dominerà le prossime settimane: il futuro di Conte. “ A scudetto scucito, il futuro di Conte e del Napoli che sarà diventa il tema central e”, scrive il quotidiano. “ Piaccia o no, è la fotografia della realtà e non potrebbe essere altrimenti: parliamo di Conte, uno dei dominatori incontrastati degli ultimi quindici anni del calcio italiano, e del Napoli, uno dei club dominanti degli ultimi cinque anni”. La Nazionale non c’entra. Il punto che il CorSport sottolinea è che Conte ha già detto tutto quello che c’era da dire. “Conte ha spiegato già tutto: è disposto a restare, se ci sarà ancora sintonia con il club “, scrive il giornale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha già chiarito: il suo futuro al Napoli non dipende dalla Nazionale

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