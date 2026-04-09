Napoli De Laurentiis blinda Conte | futuro deciso nonostante l’ombra della Nazionale

Il presidente del club ha confermato l’intenzione di mantenere l’allenatore sulla panchina, nonostante le speculazioni legate a un possibile ruolo in Nazionale. La decisione è stata comunicata in modo deciso, e non ci sono piani di cambiamento a breve termine. Le voci sul futuro del tecnico si sono susseguite negli ultimi mesi, ma la dirigenza ha ribadito l’impegno a proseguire con la stessa guida tecnica.

Il futuro di Antonio Conte e le voci sulla panchina della Nazionale italiana trovano spazio anche sulle pagine di la Repubblica oggi in edicola. Secondo il quotidiano, appare poco probabile che l’attuale allenatore del Napoli scelga di lasciare l’azzurro del club partenopeo per abbracciare quello della Nazionale: “Sullo sfondo c’è l’incognita della Nazionale, che potrebbe in teoria mischiare le carte in tavola, come ha lasciato intendere il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Ma di concreto al momento non c’è nulla, anche perché in Figc c’è il caos e la priorità è trovare la quadra sull’erede di Gravina. La strada per scegliere il nuovo ct dell’Italia sarà insomma lunga e per questo il pallino è saldamente nelle mani di De Laurentiis, che in questo momento è convintissimo di andare avanti con Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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