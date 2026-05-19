Conte addio al Napoli | la Juventus osserva da vicino

Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli dopo la fine della stagione. La sua esperienza con la squadra è conclusa e si cercano già possibili alternative per la guida tecnica. La società ha annunciato che il rapporto si interromperà a breve, senza ulteriori dettagli sui motivi. La Juventus, nel frattempo, tiene d’occhio la situazione e valuta eventuali opportunità di mercato. La fine dell’avventura di Conte con il Napoli segna un cambio di rotta per entrambe le parti.

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