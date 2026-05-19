Conte addio al Napoli | la Juventus osserva da vicino
Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli dopo la fine della stagione. La sua esperienza con la squadra è conclusa e si cercano già possibili alternative per la guida tecnica. La società ha annunciato che il rapporto si interromperà a breve, senza ulteriori dettagli sui motivi. La Juventus, nel frattempo, tiene d’occhio la situazione e valuta eventuali opportunità di mercato. La fine dell’avventura di Conte con il Napoli segna un cambio di rotta per entrambe le parti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il futuro di Conte lontano da Napoli. L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo due stagioni alla guida degli azzurri, il tecnico salentino starebbe preparando l’uscita dal club al termine dell’annata in corso. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte avrebbe già comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis la decisione di intraprendere una nuova esperienza professionale. Un epilogo che arriva dopo un biennio vissuto tra grandi aspettative e risultati altalenanti: dal trionfo dello scudetto conquistato nella passata stagione fino alle difficoltà incontrate quest’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
TERREMOTO NAPOLI: CONTE PUÒ DIRE ADDIO, LA JUVE OSSERVA IN SILENZIO
Sullo stesso argomento
Guirassy verso l’addio al Dortmund: il Milan osserva da vicino la situazione dell’attaccanteVia dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative...
Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuroTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro...
+++ Conte-Napoli, domenica contro l’Udinese sarà la partita d’addio ai tifosi al Maradona. Decisione presa già un mese fa e comunicata al presidente De Laurentiis +++ #Conte #Napoli x.com
Dopo l’addio certo di Conte al Napoli il mercato allenatori si sta muovendo. L’allenatore Pugliese sempre più vicino ad un clamoroso ritorno in Nazionale. Dopo che Malagò sarà eletto a capo della FIGC, ci saranno degli incontri già prefissati. Maurizio Sarri se facebook
Rasmus Højlund: Adesso sono UFFICIALMENTE un giocatore del Napoli e dico addio al Manchester United. reddit
SKY - Ugolini: Napoli, vicino l'addio di Conte, il nome forte adesso è Sarri, diversi i motiviMassimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione Tutti Convocati ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro della guida tecnica del Napoli: Tutto lascia pensare che si stia ... napolimagazine.com
Conte, l’addio al Napoli è ormai certo. Ecco dove può andareL’esperienza del tecnico a Napoli è ormai al capolinea. Se la società campana sembra aver già scelto il suo successore, Conte dovrà aspettare l’elezione del prossimo presidente della Figc per tornare ... ilgiornale.it