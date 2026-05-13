Guirassy verso l’addio al Dortmund | il Milan osserva da vicino la situazione dell’attaccante
Un attaccante sta lasciando il suo attuale club e il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Il Milan sta seguendo con attenzione la situazione, valutando eventuali sviluppi per un trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. La società rossonera tiene sotto controllo le notizie riguardanti il giocatore e le sue possibilità di cambiare squadra. La trattativa potrebbe aprirsi nel prossimo mese, a seconda delle decisioni del club tedesco.
Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Massini (vicepresidente vicario dell’AIA): «Commissariamento? Aspettiamo il parere del Collegio di Garanzia» Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Maldini riparte dalla Turchia? È...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: in pole position c’è Guirassy del Borussia DortmundIl Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto...
Calciomercato, Guirassy vuole lasciare Dortmund: il Milan ci prova. La valutazione e i numeri in carrieraSecondo quanto riportato da 'Sky Sport DE', Serhou Guirassy avrebbe comunicato al Borussia Dortmund la volontà di lasciare il club nella prossima...