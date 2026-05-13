Guirassy verso l’addio al Dortmund | il Milan osserva da vicino la situazione dell’attaccante

Un attaccante sta lasciando il suo attuale club e il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Il Milan sta seguendo con attenzione la situazione, valutando eventuali sviluppi per un trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. La società rossonera tiene sotto controllo le notizie riguardanti il giocatore e le sue possibilità di cambiare squadra. La trattativa potrebbe aprirsi nel prossimo mese, a seconda delle decisioni del club tedesco.

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