Rifiuti ammassati nel sito sequestrato | Rischio incendi serve bonifica urgente

Durante un controllo effettuato il primo maggio 2026, le Guardie Giurate del Wwf del nucleo di Caserta hanno ispezionato un'area sequestrata nella località di Ailano, dove si trovavano rifiuti accumulati. L'ispezione ha evidenziato un grande ammasso di materiali che, secondo gli esperti, potrebbe rappresentare un rischio di incendi. È stata quindi richiesta una bonifica urgente dell'area per eliminare i pericoli associati alla presenza di questi rifiuti.

Durante il servizio di vigilanza ambientale del primo maggio 2026 le Guardie Giurate del Wwf - nucleo provinciale di Caserta hanno fatto un sopralluogo esterno al sito di rifiuti sequestrato della “Metal Plast” ad Ailano. “I tantissimi rifiuti ivi presenti sono lì da troppo tempo - ha dichiarato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Magliana, via Asciano è tornata una discarica: “Serve una bonifica per evitare altri incendi" Moda Marche: 25 imprese a rischio chiusura, serve aiuto urgenteLe aziende della moda nelle Marche si trovano oggi senza le reti di sicurezza che avevano sostenuto il settore negli anni precedenti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il muro di rifiuti, la rabbia dei residenti di via Doberdò: Mesi di segnalazioni nel silenzio di Alea; Rifiuti ammassati fuori dalla recinzione del Centro Sportivo Mario Ardissone in via Vicenza; VERCELLI – Rifiuti ammassati fuori dal Centro Sportivo Ardissone; Discarica con vista. Oltraggio a Casignano. Rifiuti, sì a sito temporaneo: esplode lo scontro politico a CapuaNovità sul fronte della gestione della nettezza urbana in città. Nelle more della realizzazione del centro comunale di raccolta, che dovrebbe essere realizzato nell'ex cementificio ai margini della ... ilmattino.it VERCELLI - Rifiuti ammassati fuori dalla recinzione del Centro Sportivo Mario Ardissone in via Vicenza - Interrogazione presentata dal consigliere comunale Fabrizio Finocchi Articolo completo: https://www.vercellioggi.it/vercelli-rifiuti-ammassati-fuori-dal-centr - facebook.com facebook