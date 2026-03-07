Colti sul fatto mentre spacciano due arresti nel centro storico

Nelle ultime ore, nel centro storico, due cittadini senegalesi sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga. I controlli, intensificati in zona, hanno portato all’arresto dei due uomini mentre venivano trovati intenti a vendere sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’azione più ampia volta a contrastare il fenomeno dello spaccio nel quartiere.

Continuano i controlli e gli arresti per contrastare lo spaccio nel centro storico. Nelle scorse ore due cittadini senegalesi sono finiti in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga alla vista dei militari in pattuglia. Trovato in possesso di 12 dosi di crack, la perquisizione si è estesa alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti anche 50 grammi di cocaina in pietra e quasi 1.400 euro, ritenuti provenienti dell’attività di spaccio. L’uomo, un 33enne, è stato trasferito nel carcere di Marassi. La perquisizione del 40enne ha permesso di rinvenire anche 100 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Colti sul fatto mentre rubano in casa: tre denunceLo scorso lunedì i carabinieri della stazione di Berra, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno individuato e denunciato alla Procura...

Spaccio di droga nel centro storico, due arresti e una denunciaI carabinieri della compagnia Genova Centro, in seguito a un servizio di osservazione in via delle Fontane, hanno individuato un 38enne di origini...

Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper

Una selezione di notizie su Colti sul fatto mentre spacciano due....

Discussioni sull' argomento Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina: due arresti; Sei arresti al Quarticciolo per spaccio di crack: droga nascosta tra contatori e seminterrati; Droga tra contatori e seminterrati: sei pusher in manette - POP; Un casolare disabitato era stato trasformato in un deposito di cocaina.

Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del "finto maresciallo", arrestata coppia di truffatori 'in trasferta' x.com

Riso con verdure e striscioline di frittatina con asparagi appena colti. - facebook.com facebook