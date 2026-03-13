Cocaina nella canoa in garage Arrestati due giovani fratelli

Due giovani fratelli albanesi di 21 e 23 anni sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di cocaina nascosta in una canoa lasciata in garage. La polizia ha scoperto la sostanza durante un intervento di routine, portando all’arresto dei due uomini. La canoa si trovava nel garage di una delle abitazioni coinvolte, dove sono stati rinvenuti anche altri elementi legati all’attività illecita.

Due fratelli, nazionalità albanese, uno 21, l'altro 23 anni, una canoa lasciata in garage. Dentro la canoa, la cocaina. E' la scena che si sono visti davanti i carabinieri di Fano, quando il cane del gruppo cinofilo che era con loro per la perquisizione ha segnalato che dentro quel garage di un'abitazione in via del Moletto c'era qualcosa di interessante. E cioè circa 30 grammi di polvere bianca, pare contenuta all'interno di un barattolo di marmellata, che il fiuto del cane però non ha trascurato. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fano partono da controlli relativi all'abitazione in cui evidentemente era stato notato un certo via vai di clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nella canoa in garage. Arrestati due giovani fratelli