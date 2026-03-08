Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG | i punti persi e le combinazioni per l’ultima gara

Sofia Goggia guida la classifica di specialità nel superG femminile della Coppa del Mondo, con una posizione che potrebbe garantirle la vittoria finale. Nella stagione, ha accumulato punti che la collocano in cima alla graduatoria, ma la differenza con le avversarie richiede di mantenere alte le prestazioni. L’ultima gara sarà decisiva e dipenderà dai risultati di tutte le atlete in gara.

Pagelle slalom Kranjska Gora 2026: McGrath piega Kristoffersen. Italiani deludenti Emanuel Perathoner regala all'Italia il primo oro alle Paralimpiadi: assolo trionfale nello snowboardcross! Arriva la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a conquistarla è Emanuel Perathoner, che conferma. Sofia Goggia: le combinazioni per vincere la Coppa del Mondo di superG in Val di FassaLa stagione della Coppa del Mondo di supergigante femminile continua a offrire momenti decisivi, con la leadership in palio tra le protagoniste della... Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniNumeri alla mano, Sofia Goggia potrebbe alzare al cielo la Sfera di Cristallo già in Val di Fassa, ma cosa dovrebbe succedere? In caso di vittoria... Goggia vince la Coppa di Super G già in Val di Fassa se... Tutte le combinazioni; Goggia: Smettere? No, mi sono rotta 6 volte ma ho tanto da dare. Brignone super; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa. LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Elena Curtoni torna a vincere, pazzesco podio per Zenere! Goggia perde punti in classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 12.24 Grazie per averci seguito, ... Sofia Goggia rivela: Su questo tipo di neve fatico. Ho limitato i danniSofia Goggia è nona nel superG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e conserva il pettorale rosso di leader della ... Parla azzurro anche il superG di Val di Fassa, l'ultimo della stagione prima delle finali di Lillehammer. Trionfa Elena Curtoni, terzo posto per Asja Zenere. Tra le prime dieci anche Laura Pirovano e Sofia Goggia Pirovano PRIMA nella classifica di discesa quando manca una sola prova al termine della stagione. Con 28 punti su Aicher e 85 su Weidle. Potrebbe diventare la 4^ azzurra nella storia a vincere la coppa di discesa, dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federi