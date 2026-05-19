Concorso ' Umberto Giordano' | i nomi dei vincitori su oltre 1200 giovani musicisti in gara
A Foggia, al teatro Umberto Giordano, si è conclusa la XVIII edizione del concorso musicale dedicato a giovani talenti. Oltre 1.200 musicisti under 30, provenienti da cinque regioni del sud e del centro Italia, hanno partecipato alle prove ufficiali. La competizione, organizzata dall’associazione Suoni del Sud, ha visto in gara concorrenti di diverse provenienze e background artistici. I nomi dei vincitori sono stati annunciati al termine delle esibizioni, che hanno coinvolto un pubblico numeroso e appassionato.
A Foggia oltre 1.200 giovani musicisti provenienti da cinque regioni - Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata - si sono dati appuntamento al teatro Umberto Giordano per la XVIII edizione del concorso nazionale musicale 'Umberto Giordano organizzato dall'associazione Suoni del Sud presieduta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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